Россия отказалась выполнять европейско-украинский ультиматум прекратить на 30 дней огонь. Так, минувшей ночью украинские мониторинговые каналы сообщили, что тылы на подконтрольной киевскому режиму территории атаковали около 50 дронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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