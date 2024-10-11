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Царьград

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В "Автодоре" рассказали о возможном повышении платы за проезд по трассе М-4 "Дон"

В "Автодоре" рассказали о возможном повышении платы за проезд по трассе М-4 "Дон"

Ранее в сети появилась информация, что стоимость будет увеличена.Госкомпания "Автодор" опровергла ранее появившуюся в сети информацию о том, что стоимость проезда по платным участкам федеральной трассы М-4 "Дон" будет повышена.

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Комментарии
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Эльдар Алиев
Охренеть 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬☝️
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19 час.
ЭА
Эльдар Алиев
Если они сделают это грабеж своего города, люди беднеют а цены растут! Дай Бог что бы это фейк был
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19 час.

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