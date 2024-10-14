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Русская весна

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Наши бойцы захватили вражеский пункт базирования операторов боевых БПЛА (ВИДЕО)

Наши бойцы захватили вражеский пункт базирования операторов боевых БПЛА (ВИДЕО)

В ходе наступления на кураховском направлении захвачен пункт базирования вражеских операторов боевых БПЛА.

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