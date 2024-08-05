В деревне Пенино восстановят храм и приход

Об этом рассказал губернатор Ленобласти Дрозденко Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что деревня Пенино в Сланцевском районе на протяжении многих веков являлась российской приграничной территорией.
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