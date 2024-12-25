Более 200 единиц вооружения и военной техники передано добровольцам отрядов БАРС по линии Минобороны России

Начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов вручил отрядам БАРС ключи от автомобилей КамАЗ, «Урал», мотовездеходов, а также передал на передовую более 40 комплектов БпЛА, минометы «Сани» и другие виды вооружения и средства экипировки.