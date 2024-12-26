«Пограничный царь» Трампа пообещал спасти как можно больше детей

Правительство США при Трампе попытается найти и спасти как можно больше пропавших детей-мигрантов, чтобы вернуть их в семьи, заявил Том Хоман, назначенный Трампом ответственным за решение миграционной проблемы, 23 декабря на телеканале Fox News.
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