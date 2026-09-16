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Царьград

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Комитет здравоохранения: пострадавшую в ДТП выписали из больницы

Комитет здравоохранения: пострадавшую в ДТП выписали из больницы

В Волгограде женщина, пострадавшая в ДТП на пешеходном переходе, была выписана из больницы. 32-летняя водитель сбила её и семилетнюю девочку, также доставленную в больницу, но направленную на амбулаторное лечение.

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