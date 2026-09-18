Apple ограничил 18 функций в iPhone 18 Pro Max в России

Русские владельцы iPhone 18 Pro Max столкнутся с ограничениями: 18 функций и сервисов Apple, включая обновлённую Siri и Live Translation, не работают в России из-за отсутствия поддержки русского языка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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