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Царьград

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Apple ограничил 18 функций в iPhone 18 Pro Max в России

Apple ограничил 18 функций в iPhone 18 Pro Max в России

Русские владельцы iPhone 18 Pro Max столкнутся с ограничениями: 18 функций и сервисов Apple, включая обновлённую Siri и Live Translation, не работают в России из-за отсутствия поддержки русского языка.

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