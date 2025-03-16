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Царьград

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Трамп вводит ударную группу USS Harry Truman в ответ на угрозы хуситов

Трамп вводит ударную группу USS Harry Truman в ответ на угрозы хуситов

Американский авианосец USS Harry Truman возглавил операцию против хуситов в Йемене. Президент Трамп отдал приказ о действиях в ответ на угрозы хуситов об атаках в Красном море и сбитие американского беспилотника.

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