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Царьград

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Самозанятым с октября ограничат работу с одним заказчиком

Самозанятым с октября ограничат работу с одним заказчиком

Работать на одного и того же заказчика можно будет не больше 60 часов в месяц.С 1 октября 2026 года для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих через цифровые платформы, начнут действовать новые правила.

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