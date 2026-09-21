Самозанятым с октября ограничат работу с одним заказчиком

Работать на одного и того же заказчика можно будет не больше 60 часов в месяц.С 1 октября 2026 года для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих через цифровые платформы, начнут действовать новые правила.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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