Страна и люди
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Страна и люди

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Daily Telegraph: принц Гарри хочет снять документальный фильм о своей матери

Daily Telegraph: принц Гарри хочет снять документальный фильм о своей матери

Принц Гарри рассматривает возможность создания документального фильма о своей матери, принцессе Диане, к 30-летию со дня ее смерти.

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