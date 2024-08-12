НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Шохина о силовых приемах у женщин: «Нужно вводить, это же хоккей, а не фигурное катание или какие-то танцы. Игра станет зрелищнее и интереснее, ждем изменений в правилах»

– В женском хоккее по-прежнему запрещены силовые приемы. Это упрощает для нападающей задачу забивать голы?   – На мой взгляд, силовые приемы в женском хоккее нужно вводить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх