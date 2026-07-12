Origin Protocol привлек новых участников, но ценовой импульс быстро угас

В период с 4 по 9 июля сеть Origin Protocol (OGN) продемонстрировала заметное оживление. Уже 4 июля суточный объем торгов достиг почти 668 млн токенов, что в несколько раз превысило привычные значения последних недель.
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