Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

10 392 подписчика

Сколько британцев гибнет каждую зиму из-за холодов

Сколько британцев гибнет каждую зиму из-за холодов

Подписчик усомнился в том, что в Британии каждый год замерзает насмерть по 50 тысяч человек. Логика следующая: зимой смертность выше примерно на 25 тысяч британцев.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
И эту страну ещё кто-то называет Великой? Страны третьего мира живут лучше, а британские гоблины будут отправлять деньги Зеленскому, а вот своим гражданам помогать не будут - пусть подыхают, как говорится: Меньше народа - больше кислорода.
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