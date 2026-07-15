Svetlana Kuzmina

И эту страну ещё кто-то называет Великой? Страны третьего мира живут лучше, а британские гоблины будут отправлять деньги Зеленскому, а вот своим гражданам помогать не будут - пусть подыхают, как говорится: Меньше народа - больше кислорода.