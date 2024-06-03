Таксист-мигрант отказался везти ветеранов СВО из-за разговоров о «Крокусе»

Ветераны СВО стали участниками неприятного инцидента, произошедшем в московском такси. Таксист-мигрант отказался продолжать поездку с пассажирами после того, как те начали обсуждать теракт в «Крокусе» и высадил их на обочине дороги.
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