Ещё 8 удивительных фактов, которые вам придётся как-то уместить в голове

Сколько атомов в стакане воды и где первоначально планировали построить Эйфелеву башню? Выходя на пенсию после 35 работы в компании Crayola и после того, как он сделал 1,4 миллиарда цветных мелков, один из лучших сотрудников Эмерсон Мозер признал, что он дальтоник и не может различать многие цвета.