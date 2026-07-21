Отца экс-главы ФБК Волкова исключили из списка террористов и экстремистов

Отца бывшего главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещён в России) Леонида Волкова (внесён в реестр иноагентов) Михаила Волкова исключили из перечня террористов и экстремистов.
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