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Отца экс-главы ФБК Волкова исключили из списка террористов и экстремистов

Отца экс-главы ФБК Волкова исключили из списка террористов и экстремистов

Отца бывшего главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещён в России) Леонида Волкова (внесён в реестр иноагентов) Михаила Волкова исключили из перечня террористов и экстремистов.

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