Masimo готова договариваться с Apple о снятии запрета на продажу часов Watch в США

Комиссия по международной торговле США (ITC) недавно постановила, что Apple должна прекратить на территории страны продажу умных часов Watch Series 9 и Ultra 2, обладающих функцией измерения уровня кислорода в крови пользователя, поскольку данная технология признана нарушающей патентные права компании Masimo.