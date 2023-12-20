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Мировое обозрение

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Masimo готова договариваться с Apple о снятии запрета на продажу часов Watch в США

Masimo готова договариваться с Apple о снятии запрета на продажу часов Watch в США

Комиссия по международной торговле США (ITC) недавно постановила, что Apple должна прекратить на территории страны продажу умных часов Watch Series 9 и Ultra 2, обладающих функцией измерения уровня кислорода в крови пользователя, поскольку данная технология признана нарушающей патентные права компании Masimo.

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