Захарова: ратификацией Римского статута Киев хочет дать ВСУ карт-бланш

Киев ратификацией с оговорками Римского статута хочет вывести из-под юрисдикции Международного уголовного суда своих граждан, сохранив при этом за собой право уголовного преследования в Гааге граждан других государств.
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