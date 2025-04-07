Ротация вместо массового призыва: как власти комментируют планы по мобилизации весной 2025

«Мобилизация в России не требуется»: официальная позиция сохраняется на фоне внешнеполитической турбулентности Официальная позиция: новые призывы не планируются Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов опроверг слухи о подготовке всеобщей мобилизации.