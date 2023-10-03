Западные медиа: Командование ВСУ пыталось выяснить у генералов НАТО в Киеве, какую тактику использовать в случае продолжения контрнаступления

Западные медиаресурсы пишут о том, что украинское командование во время недавнего визита высокопоставленных чиновников стран НАТО в Киев запрашивало у них варианты того, какой тактики придерживаться при осуществлении дальнейшего контрнаступления.
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