Спящий пророк Эдгар Кейси

Эдгар Кейси, неприметный фермер и фотограф из сельской местности в Кентукки, вряд ли мог предположить, что станет одним из самых обсуждаемых экстрасенсов Америки XX века, получив прозвище «Спящий Пророк».
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