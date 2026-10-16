Классическая пьеса Николая Гоголя получит новое сценическое звучание в Культурном центре «Онежский». Постановка объединит текст драматурга, музыку 90-х годов и выступление вокально-инструментального ансамбля.
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