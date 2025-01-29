Елена Маркосян: «Трамп против всех»: как новый президент обложит иностранные страны налогами и тарифами

Ах, Донни, Донни… Благодарю за откровенность! Новый хозяин Белого дома сказал публично с высокой трибуны своей новой должности: «Перед тем как облагать налогами наших граждан, мы должны безгранично облагать пошлинами и тарифами иностранные государства, учитывая только обогащение наших».