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Ивановские новости

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Ивановцам рассказали, насколько могут повыситься штрафы за нарушения ПДД

Ивановцам рассказали, насколько могут повыситься штрафы за нарушения ПДД

Согласно анонсированным правительством инициативам, с 1 января 2025 года в России могут повыситься штрафы за нарушение правил дорожного движенияСогласно анонсированным правительством инициативам, с 1 января 2025 года в России, включая Ивановскую область, могут повыситься штрафы за нарушение правил дорожного движения, о чем сообщает "Федеральный бизнес-журнал" со ссылкой на "Ведомости".

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