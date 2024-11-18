Ивановцам рассказали, насколько могут повыситься штрафы за нарушения ПДД

Согласно анонсированным правительством инициативам, с 1 января 2025 года в России могут повыситься штрафы за нарушение правил дорожного движенияСогласно анонсированным правительством инициативам, с 1 января 2025 года в России, включая Ивановскую область, могут повыситься штрафы за нарушение правил дорожного движения, о чем сообщает "Федеральный бизнес-журнал" со ссылкой на "Ведомости".