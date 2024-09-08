Сила русской Веры. «Как я выжил, будем знать только мы с тобой…»

trueinform Техническая мастерская.Взвод БПЛА одного из батальонов1 Гвардейской Славянской бригады Военкор Марат Хайруллин Каждый из нас знает, что бывают моменты в жизни, когда неоткуда черпать силы, кроме как просто в Вере.