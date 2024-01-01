23 декабря учащиеся 1-4 класса Глушанской школы посетили Театр им. В.И.Дунина-Марцинкевича, где ребят ожидало праздничное новогоднее представление у ёлки, встреча с Дедом Морозом и новогодняя сказка, детективный мюзикл-переполох ´Следствие ведёт снеговик´ .
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