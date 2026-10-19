Актер Никита Кологривый снова оказался в центре скандала — на этот раз в Минске.По данным Telegram-канала Mash, 18 октября актёр перепутал служебное помещение с туалетом в одном из баров белорусской столицы, после чего потребовал директора и нагрубил персоналу.