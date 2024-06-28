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Петербургский дневник

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Россияне рассказали, с кем проводят летний отпуск

Россияне рассказали, с кем проводят летний отпуск

Большинство опрошенных выбирают отдых с родными и близкими Социальная сеть "Одноклассники" и платежная система ЮMoney провели опрос среди российских пользователей, чтобы выяснить, как они проводят или планируют провести летний отпуск.

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