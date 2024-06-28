Россияне рассказали, с кем проводят летний отпуск

Большинство опрошенных выбирают отдых с родными и близкими Социальная сеть "Одноклассники" и платежная система ЮMoney провели опрос среди российских пользователей, чтобы выяснить, как они проводят или планируют провести летний отпуск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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