В Смоленске прошел турнир по каратэ памяти космонавта Юрия Гагарина

12 апреля представители Смоленской областной Думы - вице-спикер Николай Мартынов и депутат Дмитрий Титов приняли участие в открытии соревнований по карате, организованных региональной федерацией каратэ WKC на базе спорткоплекса «Юность России».
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