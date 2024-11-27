Несколько сотен ямальцев хотят быть руководителями

На Ямале стартовало обучение «Ямальская школа кадрового резерва» для 86 будущих руководителей. Отбор участников был сложным, на каждое место резервиста претендовало по пять кандидатов, сообщили в пресс-службе правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии