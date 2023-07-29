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ВСУ спасаются бегством после ударов российских "Солнцепеков"

ВСУ спасаются бегством после ударов российских "Солнцепеков"

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Украинские боевики вынуждены спасаться бегством после того, как ВС РФ начинают стрелять из тяжелых огнеметных систем "Солнцепек".

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Комментарии
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Александр Лесков
&quot;Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности и тогда они победят сами себя&quot;. (Величайший  Враг  России  Отто  фон  Бисмарк). А  вот  аферистам-англосаксам сам Дьявол (Сатана по-Библейски) помог  изготовить  на Украине  Адскую  смесь: святой Русской крови  с аглицкой ложью о России,  замешанную  на  ихней потребляцкой  психологии и хохляцко-поляцкой  жадности...  Выход один —  драить-чистить-кипятить  это  дерьмо,  и этим  же мошенникам   в  рожу  выплеснуть .
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