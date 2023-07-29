ВСУ спасаются бегством после ударов российских "Солнцепеков"

Александр Лесков

"Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности и тогда они победят сами себя". (Величайший Враг России Отто фон Бисмарк). А вот аферистам-англосаксам сам Дьявол (Сатана по-Библейски) помог изготовить на Украине Адскую смесь: святой Русской крови с аглицкой ложью о России, замешанную на ихней потребляцкой психологии и хохляцко-поляцкой жадности... Выход один — драить-чистить-кипятить это дерьмо, и этим же мошенникам в рожу выплеснуть .