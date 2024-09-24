В Омске ликвидирован «Ресторан «Летур», принадлежавший семье Турманидзе. Последние несколько лет заведение не работало, но юрлицо оставалось действующим.
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В Омске ликвидирован «Ресторан «Летур», принадлежавший семье Турманидзе. Последние несколько лет заведение не работало, но юрлицо оставалось действующим.