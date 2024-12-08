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Закон и Порядок

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Дядя поддержанного Кадыровым подростка обвинил следствие в «беззаконии»

Дядя поддержанного Кадыровым подростка обвинил следствие в «беззаконии»

RTVI САМОЕ ВАЖНОЕ Несовершеннолетний Роман (Муслим) Мурдиев, из-за которого глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал руководителей МВД и СКР, под домашним арестом по делу о драке в московском парке заболел пороком сердца и начал страдать от кровотечений — в том числе из-за поступающих в его адрес угроз.

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