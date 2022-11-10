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Серебряков о 4-м месте «Адмирала» на Востоке: «Ребята самоотверженные. Бывало, один блокировал по три броска за смену»

Никита Серебряков высказался о результатах «Адмирала» в Фонбет Чемпионате КХЛ. — «Адмирал» после трети чемпионата идет на четвертом месте в Восточной конференции.

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