Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Ноттингема», «Ньюкасл» против «Астон Виллы», «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в среду

Во вторник также «Астон Вилла» примет «Ньюкасл». В среду, 31 января, «Манчестер Сити» встретится дома с «Бернли», «Тоттенхэм» сыграет с «Брентфордом», а «Челси» отправится в гости к «Ливерпулю».