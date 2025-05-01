В Алупке стартовал фестиваль традиционной культуры "Явление"

АЛУПКА, 1 мая. /ТАСС/. Первый фестиваль традиционной культуры и духовного просвещения "Явление" стартовал в четверг на территории храма Архангела Михаила и семейного духовно-просветительского центра "Архангельский лад" в Алупке Республики Крым, передает корреспондент ТАСС.