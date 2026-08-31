👨‍⚕️ Диспансеризация — не формальность, а инструмент раннего выявления болезней и снижения смертности Главный показатель успеха — не число осмотров, а количество вновь выявленных заболеваний и пациентов, взятых под диспансерное наблюдение, подчеркнула главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Республики Крым Ольга Барило.