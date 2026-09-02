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Царьград

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Чекунков заявил: Дальневосточная ипотека утроила строительство

Чекунков заявил: Дальневосточная ипотека утроила строительство

Министр РФ Алексей Чекунков заявил, что программа Дальневосточной ипотеки увеличила строительный объем в регионе в три раза за пять лет.

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