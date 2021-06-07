Довыделывались: Сами своими руками всё сломали

Путин поучаствовал в Петербургском международном экономическом форуме 2021, сокращенно ПМЭФ, а раз форум про экономику, то про политику он не стал говорить, также проехался по украинскому правящему классу ещё раз каточком, хотя моё мнение, что политика и экономика увязаны вместе как ничто другое и здесь Путин слукавил.
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