Довыделывались: Сами своими руками всё сломали

Путин поучаствовал в Петербургском международном экономическом форуме 2021, сокращенно ПМЭФ, а раз форум про экономику, то про политику он не стал говорить, также проехался по украинскому правящему классу ещё раз каточком, хотя моё мнение, что политика и экономика увязаны вместе как ничто другое и здесь Путин слукавил.