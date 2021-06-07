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Довыделывались: Сами своими руками всё сломали

Довыделывались: Сами своими руками всё сломали

Путин поучаствовал в Петербургском международном экономическом форуме 2021, сокращенно ПМЭФ, а раз форум про экономику, то про политику он не стал говорить, также проехался по украинскому правящему классу ещё раз каточком, хотя моё мнение, что политика и экономика увязаны вместе как ничто другое и здесь Путин слукавил.

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Николай Титов
На момент распада СССР Украина оказалась самой большой и самой мощной из наших бывших. Полагаю хохлы слегка охренели от свалившегося на них богатства, это и две ракетные армии со стратегическими ракетами в шахтах и аэродромы со стратегическими ракетоносцами типа Ту-160 и Ту-95, Крупнейшее в СССР Черноморское пароходство, 50% ВМФ базирующихся в Севастополе, фирма Антонова, Южмаш, в общем до хрена. Машиностроение было более мощное и передовое чем в РФ и многое у них было лучше и мощнее, настолько, что по сути дела в сравнении с РФ было не то что бы явное преимущество, но во многих областях паритет. А главное, исчезла необходимость делать перед Кремлёвскими Ку..... по всяким разным поводам. Кровь ударила в голову, они почувствовали себя равными среди равных, ощущение что их то же за людей считают, подняло им самооценку до небес, но.... вшитая в гены потребность делать Ку.... никуда не делась. Они это впитали с молоком своих матерей ещё со времен набегов Крымских татар и столетиями сажавшими их на колья, Польских панов. И тут они обнаружили подходящие желтые штаны, да еще импортные, из-за океана и понеслось, соскучились бедные и начали это самое Ку делать по многу раз в день с утра до вечера. И ладно бы на этом все, но.... в жизни так не бывает, за Кремлевской стеной то же люди и постепенно их все больше возмущает, что хохлы не им делают Ку, а каким-то Американцам, т.е. совсем даже не дружественным нам гражданам, а вечным конкурентам и мало этого, считающих себя хозяевами планеты. Путин им этого не простит никогда. Конечно анализ мой примитивный и выводы скорее не совсем верные, все на много сложнее, но... что хотите пишите, но доля правды во всем этом есть.
Николай Неганов
А зачем нам кормить Украину после введения в строй Северный поток-2? В 2024 году надо вообще отказаться от транзита газа через Украину. Путин сказал, что у нас разногласия с руководством Украины, а народ жалко. Но украинский народ устраивает фашиствующий режим, русофобия возведенная в ранг государственной политики и идеологии и он (народ) не выступают против этого.
Артур Будаев
Он же сказал, что потребность в газе будет расти. Поэтому, отказываться от транзита через Украину пока не будут.
карюкалов вячеслав
Действительно.

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