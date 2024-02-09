Путин рассказал, кого защищает Россия и почему

Президент подчеркнул, что россияне сами по себе люди "человекоориентированные" Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Россия сегодня защищает своих людей, себя, свою Родину и общее будущее, сообщает РИА Новости.
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