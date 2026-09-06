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Бархатный сезон выгоднее: в каких городах России подешевела аренда жилья для туристов

Бархатный сезон выгоднее: в каких городах России подешевела аренда жилья для туристов

Аренда жилья в бархатный сезон подешевела: названы города с самым заметным снижением цен. В бархатный сезон аренда жилья для туристов в ряде российских городов стала дешевле: в среднем цены снизились на 15 %, до 4,4 тысячи рублей за ночь.

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