Бархатный сезон выгоднее: в каких городах России подешевела аренда жилья для туристов

Аренда жилья в бархатный сезон подешевела: названы города с самым заметным снижением цен. В бархатный сезон аренда жилья для туристов в ряде российских городов стала дешевле: в среднем цены снизились на 15 %, до 4,4 тысячи рублей за ночь.