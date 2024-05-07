Орловцы требуют от мэрии отчёта по 32 тысячам проголосовавших за благоустройство сквера Танкистов

В Орле продолжается дискуссия о необходимости благоустройства в 2025 году сквера Танкистов – данная территория, набрав свыше 32 тысяч голосов, стала победителем народного голосования в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
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