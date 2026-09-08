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Орловские новости

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Мценск: ложный вызов пожарной службы на улице Тургенева

Мценск: ложный вызов пожарной службы на улице Тургенева

Во Мценске в седьмом часу утра местному жителю показалось, что он слышит звук пожарной сигнализации. Не раздумывая, он набрал «112».

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