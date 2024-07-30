Женщина получила травму в районе мыса Меганом в Крыму

Вечером 29 июля поступило сообщение о том, что в районе мыса Меганом травмировалась женщина.На место выехали сотрудники Судакского АСО и специалисты ГУ МЧС по РК, которые установили, что женщина сильно травмировала палец на ноге, открылось кровотечение.