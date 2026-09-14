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Регионы России

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Россия назвала угрозы Зеленского самолетам проявлением терроризма

Россия назвала угрозы Зеленского самолетам проявлением терроризма

Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что угрозы украинского руководства в адрес российских самолетов в воздушном пространстве России являются проявлением государственного террора.

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