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«Пушистый Иисус» и еще 8 роковых ошибок реставраторов

«Пушистый Иисус» и еще 8 роковых ошибок реставраторов

Задача реставраторов — восстановить ветхие и поврежденные произведения искусства. Просто замазать или подрисовать не получится, в противном случае шедевр будет испорчен.

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