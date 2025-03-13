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Операторы смерти: кто стоит за атакой ВСУ на Россию беспилотниками-камикадзе

Операторы смерти: кто стоит за атакой ВСУ на Россию беспилотниками-камикадзе

Операторы смерти: кто стоит за атакой ВСУ на Россию беспилотниками-камикадзе Ирина ВальковаВ ночь на 11 марта украинские военные провели крупнейшую за время специальной военной операции (СВО) атаку беспилотниками-камикадзе на российские регионы.

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