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NAACP sues Trump administration to bar agents from polling places

The NAACP and other civil rights organizations sued the Trump administration to prevent it from stationing federal agents at polling stations.

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