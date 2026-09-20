МИД: более 212 тысяч человек проголосовали на выборах в Госдуму за рубежом

На выборах депутатов в Госдуму IX созыва за рубежом проголосовали более 212 тысяч россиян. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов во время выступления в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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